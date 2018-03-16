Как дальше будет работать Нацбанк. Стратегия на среднесрочный период

16 марта, 2018, 12:19

В пятницу, 16 марта, Национальный банк Украины презентовал стратегию, которая устанавливает цели на среднесрочный период

Об этом сообщает сайт НБУ

"Нацбанк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, будем содействовать экономическому росту. Реализация этого видения будет осуществляться по 7 направлениям развития. 6 направлены вовне - на удовлетворение потребностей финансовой экосистемы. Одна из важных предпосылок для их достижения - высокая институциональная способность центробанка. Понимая это, НБУ ставит и внутреннюю цель - стать современным, открытым, эффективным, независимым центральным банком", - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Стратегия НБУ состоит из следующих целей:

1. Низкая и стабильная инфляция.

2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.

3. Восстановление кредитования.

4. Эффективное регулирование финансового сектора.

5. Свободное движение капитала.

6. Финансовая инклюзия.

7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

"Мы проанализировали потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого анализа мы сформировали стратегию НБУ - дорожную карту, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для достижения определенных целей", - добавил Яков Смолий.

На презентации присутствовали представители международных финансовых институтов, посольств, регуляторов финансового рынка, банковского сообщества, общественных организаций, экспертных кругов и медиа, чиновники, а также команда центробанка.