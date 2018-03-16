Германия возобновляет работу контрразведки после отравления Скрипаля
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В новом подразделении пока будет работать небольшое число сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.
Одной из главных причин создания нового отдела стала активность российских спецслужб. В частности, Берлин намерен восстановить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания Холодной войны, из-за случая с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного времени.
Кроме России и Китая, контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела BND относится не только прекращение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.
Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневаются, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипаля указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-