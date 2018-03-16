Германия возобновляет работу контрразведки после отравления Скрипаля

16 марта, 2018, 21:50

В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) создан отдел для слежки за иностранными спецслужбами

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В новом подразделении пока будет работать небольшое число сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.

Одной из главных причин создания нового отдела стала активность российских спецслужб. В частности, Берлин намерен восстановить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания Холодной войны, из-за случая с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного времени.

Кроме России и Китая, контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела BND относится не только прекращение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.

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