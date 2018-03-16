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Генпрокуратура обыскивает офисы “Новой почты” в 4 городах


фото: Facebook
Сотрудники Генпрокуратуры и следователи проводят обыски в офисах "Новой почты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Известно, что речь идет о 4 городах: Киев, Полтава, Харьков и Днепр.

"На месте работают сотрудники ГПУ и следователи. Никаких дополнительных силовых структур. Все вежливо. Никого на пол не кладем", - рассказала пресс-секретарь Лариса Сарган.

Пресс-секретарь пока отказалась рассказывать причину обысков.

Впоследствии Сарган добавила, что главное следственное управление ГПУ проводит около 15 обысков складских и офисных помещений.

В Facebook соучредитель компании "Новая почта" Владимир Попершнюк рассказал об обысках в своем кабинете.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - заявил он.

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