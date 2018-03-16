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ЕС и НАТО раскритиковали закон президента о нацбезопасности


фото: frontnews
Представительства ЕС и НАТО в Украине уверяют, что зарегистрированный президентом закон о национальной безопасности противоречит практикам ЕС и НАТО

Соответствующее письмо направили президенту Украины Петру Порошенко, главе Верховной Рады Андрею Парубию и секретарю СНБО, сообщает нардеп Светлана Залищук в Facebook.

В письме говорится, что законопроект "О национальной безопасности Украины" не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ, что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО.

Администрация президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над документом в этой сфере, но в конце концов полностью проигнорировали эти обязательства.

Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность “в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля. Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации”.

Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой недостает в законе: “транспарентность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский надзор (контроль) с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны (за исключением государственной тайны и информации, которая касается возможностей и имеет засекреченный характер)”.

Письмо подписали глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, посол США в Украине Мари Йованович, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников и глава Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас.

 
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