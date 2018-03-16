ЕС не признает выборы президента России в оккупированном Крыму

16 марта, 2018, 15:54

Европейский союз подтвердил непризнание российской аннексии Крыма и снова призвал страны мира присоединиться к режиму санкций

Об этом сообщает “РБК-Украина" со ссылкой на Европейскую службу внешних связей.

"Евросоюз остается привержен к реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер в отношении непризнания в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

Кроме того, ЕС осудил нарушение прав и свобод человека в Крыму, а также милитаризацию полуострова и гонения крымских татар.

"После незаконной аннексии РФ ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода слова, религии или убеждений, а также права на мирные собрания", - говорится в сообщении.

В заявлении руководство ЕС также осудило строительство Керченского моста, так как на него не было получено согласие Украины. Также ЕС призвал отпустить незаконно осужденных в Крыму украинских заключенных.