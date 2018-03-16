ЕС не признает выборы президента России в оккупированном Крыму
Об этом сообщает “РБК-Украина" со ссылкой на Европейскую службу внешних связей.
"Евросоюз остается привержен к реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер в отношении непризнания в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.
Кроме того, ЕС осудил нарушение прав и свобод человека в Крыму, а также милитаризацию полуострова и гонения крымских татар.
"После незаконной аннексии РФ ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода слова, религии или убеждений, а также права на мирные собрания", - говорится в сообщении.
В заявлении руководство ЕС также осудило строительство Керченского моста, так как на него не было получено согласие Украины. Также ЕС призвал отпустить незаконно осужденных в Крыму украинских заключенных.
- Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией.
- Верховная Рада уже призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
- Впоследствии стало известно, что Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
- Тем временем в МВД обещают усилить охрану российских представительств в Украине в день выборов президента РФ.
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