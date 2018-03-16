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До Киева с сегодняшнего вечера до понедельника ограничат въезд грузовиков


фото: ukrinform
Сегодня с 7 часов вечера и до понедельника, 19 марта, вводится режим ограничения въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта в Киев

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-центр КГГА.

Он пояснил, что такие меры вводятся в связи со сложными погодными условиями. Это позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники.

По его словам, все профильные коммунальные службы города приведены к максимальной готовности для уборки снега.

"Кроме того, городская власть обратилась в Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и т. д", - подчеркнули в ведомстве.

Столичных водителей, в свою очередь, призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах для надлежащей работы снегоуборочной техники.

Также киевлян призывают эти выходные не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральную часть города.

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