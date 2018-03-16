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День на Донбассе прошел без обстрелов боевиков

16 марта режим перемирия на линии разграничения на Донбассе соблюдался в полной мере

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО в Facebook.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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