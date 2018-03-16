День на Донбассе прошел без обстрелов боевиков
16 марта, 2018, 19:14
16 марта режим перемирия на линии разграничения на Донбассе соблюдался в полной мере
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО в Facebook.
"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 16 марта командующим объединенных сил на Донбассе был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
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