День на Донбассе прошел без обстрелов боевиков

16 марта, 2018, 19:14

16 марта режим перемирия на линии разграничения на Донбассе соблюдался в полной мере

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО в Facebook.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.