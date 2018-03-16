Чувствуем особую ответственность за территориальную целостность Украины, - Польша в Совбезе ООН
16 марта, 2018, 07:58
В Польше говорят, что чувствуют особую ответственность за территориальную целостность Украины
Об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Иоанна Вронецкая во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает "112 Украина".
"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула она и добавила, что страны Евросоюза также осуждают оккупацию Крыма.
По словам Вронецкой, Польшу беспокоят постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.
Отметим, 15 марта по инициативе Украины Совет Безопасности ООН провел заседание по поводу ситуации в оккупированном Крыму. Во время него украинская сторона призвала ужесточить международные санкции против России.
- Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией.
- Верховная Рада уже призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
- Впоследствии стало известно, что Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
- Тем временем в МВД обещают усилить охрану российских представительств в Украине в день выборов президента РФ.
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