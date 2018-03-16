Чувствуем особую ответственность за территориальную целостность Украины, - Польша в Совбезе ООН

16 марта, 2018, 07:58

В Польше говорят, что чувствуют особую ответственность за территориальную целостность Украины

Об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Иоанна Вронецкая во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает "112 Украина".

"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула она и добавила, что страны Евросоюза также осуждают оккупацию Крыма.

По словам Вронецкой, Польшу беспокоят постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.

Отметим, 15 марта по инициативе Украины Совет Безопасности ООН провел заседание по поводу ситуации в оккупированном Крыму. Во время него украинская сторона призвала ужесточить международные санкции против России.