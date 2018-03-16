 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чувствуем особую ответственность за территориальную целостность Украины, - Польша в Совбезе ООН

В Польше говорят, что чувствуют особую ответственность за территориальную целостность Украины

Об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Иоанна Вронецкая во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает "112 Украина".

"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула она и добавила, что страны Евросоюза также осуждают оккупацию Крыма.

По словам Вронецкой, Польшу беспокоят постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.

Отметим, 15 марта по инициативе Украины Совет Безопасности ООН провел заседание по поводу ситуации в оккупированном Крыму. Во время него украинская сторона призвала ужесточить международные санкции против России.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать