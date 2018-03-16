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Британская полиция расследует убийство соратника Березовского, его задушили

Полиция Великобритании возбудила уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Лондона.

Уголовное дело было возбуждено после того, как экспертиза показала, что Глушков был задушен.

Семья Глушкова извещена о решения полиции, которая предоставляет родственникам моральную поддержку.

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