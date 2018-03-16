Британская полиция расследует убийство соратника Березовского, его задушили
16 марта, 2018, 19:41
Полиция Великобритании возбудила уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова
Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Лондона.
Уголовное дело было возбуждено после того, как экспертиза показала, что Глушков был задушен.
Семья Глушкова извещена о решения полиции, которая предоставляет родственникам моральную поддержку.
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A murder investigation has been launched following the death of 68-year-old Nikolay Glushkov in New Malden - A post-mortem has given cause of death as compression to the neck https://t.co/3BDvHzKibD pic.twitter.com/aMeihcp9uK— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 16 марта 2018 г.
- 13 марта в столице Великобритании нашли мертвым 68-летнего российского олигарха, соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.
- Убийство Глушкова произошло через неделю после отравления в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневаются, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипаля указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
- 16 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что, скорее всего, российский президент Владимир Путин принял решение убить бывшего российского агента.
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