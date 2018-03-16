Австралиец внедрил проездной в руку, а его оштрафовали как "зайца". Как технологии порой опережают закон

16 марта, 2018, 14:06

"Биохакер" попытался оспорить решение в суде, но проиграл. И теперь должен платить еще больше

Об этом пишет издание Buzzfeed.

Впервые австралиец из штата Новый Южный Уэльс прославился благодаря своему имени - в 2016 году он официально изменил его на Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мяу (Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow).

Через год Мяу-Мяу ушел на другую смену: он вживил себе в руку чипы с транспортной картой и оцифрованными документами.

Местный мастер по пирсингу обрезал NFC-чип проездного Opal, упаковал в биосовместимый пластик и поместил в тыльную сторону ладони. "Теперь если кто-то украдет мой кошелек, то я без проблем доберусь домой", - отметил Мяу-Мяу, который после операции стал называть себя "биохакером".

С чипом изобретатель получил возможность просто прикладывать руку к считывателю, чтобы оплатить проезд в автобусе или поезде. По его словам, сканер не всегда считывает карту в руке, но это проблема не "биохакинга", а Opal.

Штраф за "биохакинг"

Несколько месяцев австралиец без проблем пользовался чипом, вживленным в руку. Но в августе 2017 года его оштрафовали на 200 долларов за то, что он не предъявил билет и не заплатил за проезд. Мяу-Мяу утверждал, что на карте в ладони хватало денег на оплату поездки, но кондуктор отказался считывать руку.

Житель Нового Южного Уэльса признал вину за безбилетный проезд. Но в феврале 2018 года транспортное управление штата, которое с самого начала критиковала идею вживления чипа в руку, деактивировало карту.

Из-за этого Мяу-Мяу обратился в суд: "Я готов оплатить судебные издержки, чтобы создать прецедент вокруг технологии "биохакинга".

Позиция властей штата - "биохакер" нарушил условия договора владельца карты Opal. В контракте прописано, что пользователи не могут "портить или искажать" проездные: по мнению представителей транспортного управления, вживление чипа в руку подходит под это определение.

Мяу-мяу же утверждает, что оплата ладонью не отличается от бесконтактной оплаты с помощью смартфона.

Суд по правам "киборгов"

Заседание суда состоялось 15 марта 2018 года. Представитель власти Нового Южного Уэльса во время рассмотрения дела заявил: "Что бы ни было в его руке - это уже не карта". Суд стал на сторону транспортного управления - теперь Мяу-Мяу должен выплатить 1220 долларов штрафа.

На заседании австралиец отметил, что скоро вживление чипов станет популярным. "Моя технология просто опережает закон, я опережаю закон", - подчеркнул "биохакер". Судья в ответ отметил, что "часто так и бывает, но надо соблюдать сегодняшнее законодательство".

Мяу-мяу называл заседание "борьбой за права киборгов", но после оглашения вердикта заявил, что принимает решение суда. Во время общения с журналистами кто-то крикнул ему: "Брат, зачем ты вживил это в свою руку?". В ответ женщина, стоявшая рядом, попросила его "не притеснять киборгов".

"Я уважаю вердикт суда. Но перестану ли я заниматься биохакингом? Нет. Я сделал это не для того, чтобы привлечь внимание, а ради удобства. И веселья.", - сказал Мяу-Мяу.