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Авария на грузинском курорте: в больнице находятся 2 украинцев

Из-за поломки канатной дороги в грузинском курорте пострадали 4 украинцев, двоих доставили в больницу в Тбилиси

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

Пострадавших граждан Швеции и Украины на вертолете доставили в Тбилиси. Они получили тяжелые повреждения.

"Сейчас в больнице Тбилиси находится двое граждан Украины. Третий получил помощь на месте и остался на курорте. Состояние одного из пострадавших украинцев - средней сложности, он планирует в ближайшее время вернуться в Киев. Продолжается операции второй пострадавшей гражданки Украины. У нее многочисленные переломы. Врачи уверяют, что прямой угрозы жизни нет", - рассказал Долгов.

Все расходы на лечение и транспортировку пострадавших взяло на себя правительство Грузии.

Уже вызваны представители фирмы, которая поставляла оборудование. Отмечается, что техника из Германии. В декабре прошлого года была проведена техническая экспертиза и подъемник получил сертификат для использования.

  • Напомним, 16 марта в Грузии на курорте Гудаури подъемник внезапно уехал в другую сторону, разбрасывая пассажиров и сбивая людей, которые попадались на пути. Сообщалось о 8 госпитализированных.
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