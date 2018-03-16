16 марта, 2018, 19:36

Из-за поломки канатной дороги в грузинском курорте пострадали 4 украинцев, двоих доставили в больницу в Тбилиси

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

Пострадавших граждан Швеции и Украины на вертолете доставили в Тбилиси. Они получили тяжелые повреждения.

"Сейчас в больнице Тбилиси находится двое граждан Украины. Третий получил помощь на месте и остался на курорте. Состояние одного из пострадавших украинцев - средней сложности, он планирует в ближайшее время вернуться в Киев. Продолжается операции второй пострадавшей гражданки Украины. У нее многочисленные переломы. Врачи уверяют, что прямой угрозы жизни нет", - рассказал Долгов.

Все расходы на лечение и транспортировку пострадавших взяло на себя правительство Грузии.

Уже вызваны представители фирмы, которая поставляла оборудование. Отмечается, что техника из Германии. В декабре прошлого года была проведена техническая экспертиза и подъемник получил сертификат для использования.