Авария на грузинском курорте: в больнице находятся 2 украинцев
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов.
Пострадавших граждан Швеции и Украины на вертолете доставили в Тбилиси. Они получили тяжелые повреждения.
"Сейчас в больнице Тбилиси находится двое граждан Украины. Третий получил помощь на месте и остался на курорте. Состояние одного из пострадавших украинцев - средней сложности, он планирует в ближайшее время вернуться в Киев. Продолжается операции второй пострадавшей гражданки Украины. У нее многочисленные переломы. Врачи уверяют, что прямой угрозы жизни нет", - рассказал Долгов.
Все расходы на лечение и транспортировку пострадавших взяло на себя правительство Грузии.
Уже вызваны представители фирмы, которая поставляла оборудование. Отмечается, что техника из Германии. В декабре прошлого года была проведена техническая экспертиза и подъемник получил сертификат для использования.
- Напомним, 16 марта в Грузии на курорте Гудаури подъемник внезапно уехал в другую сторону, разбрасывая пассажиров и сбивая людей, которые попадались на пути. Сообщалось о 8 госпитализированных.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-