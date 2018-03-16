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23 российских дипломата покинут Британию 20 марта

23 российских дипломата покинут Великобританию 20 марта, также поедут 80 членов их семей

Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает "РИА Новости".

"Дипломаты поедут 20 числа", — сказал Яковенко.

Он добавил, что вместе с дипломатами страну покинут около 80 членов их семей.

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