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Житель Житомирщины провел россиянина в обход украинского пограничного пункта

Работники Нацполиции и Житомирского пограничного отряда задержали 55-летнего жителя Овруча

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что злоумышленник встретился с 21-летним россиянином за 8 км от пункта пропуска "Выступовичи" и незаконно переправил его в обход этого пункта в село Рудня Овручского района.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) УК Украины.

Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводит следственный отдел Главного управления Нацполиции в области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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