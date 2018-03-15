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Из столичного ТЦ "Квадрат" эвакуируют людей и ищут взрывчатку

Неизвестный сообщил о заминировании ТЦ "Квадрат" в столице

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Отмечается, что по адресу улица Белорусская, 2а, где находится торговый центр "Квадрат", неизвестный сообщил о заминировании.

Сейчас происходит эвакуация людей, на месте работают взрывотехники.

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