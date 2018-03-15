Из столичного ТЦ "Квадрат" эвакуируют людей и ищут взрывчатку
15 марта, 2018, 13:14
Неизвестный сообщил о заминировании ТЦ "Квадрат" в столице
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Отмечается, что по адресу улица Белорусская, 2а, где находится торговый центр "Квадрат", неизвестный сообщил о заминировании.
Сейчас происходит эвакуация людей, на месте работают взрывотехники.
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