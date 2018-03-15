YouTube запретил своим модераторам работать более 4-х часов в сутки

15 марта, 2018, 09:59

Ограничение затронуло сотрудников, работающих с фильтрацией подозрительного контента. На такой шаг компания пошла из-за заботы о психическом здоровье модераторов

С соответствующим заявлением выступила CEO сервиса - Сьюзен Войжитски, передает The Verge. Она добавила, что даже 4 часа в день много для такой работы.

"Это настоящая проблема, я сама потратила кучу времени на просмотр этого контента в прошлом году. Это очень сложно", - сказала она.

Федеральные законы требуют от технологический компаний использовать двойную модерацию контента, что включает в себя автоматические и человеческие проверки.

С недавних пор YouTube начал использовать систему Content ID, которая занимается выявлением и устранением прямых нарушений, связанных с защищенным авторским правом, телевидением, фильмами и музыкой.

Но для роликов, на которых запечатлено насилие, самоубийства и другие жестокие темы сервис использует неполный рабочий день модераторов, чтобы они смогли подтвердить наличие тревожного контента на видеозаписях.

Сьюзен сообщила, что данная проблема может усилиться в ближайшее время, так как YouTube пообещал нанять 10 000 новых сотрудников, чтобы устранить недостатки своих алгоритмов. И при этом модераторы, которые работают не полный рабочий день не имеют доступа к пособиям по психическому здоровью, как другие сотрудники Google, работающие полный рабочий день.

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