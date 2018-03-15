YouTube запретил своим модераторам работать более 4-х часов в сутки
С соответствующим заявлением выступила CEO сервиса - Сьюзен Войжитски, передает The Verge. Она добавила, что даже 4 часа в день много для такой работы.
"Это настоящая проблема, я сама потратила кучу времени на просмотр этого контента в прошлом году. Это очень сложно", - сказала она.
Федеральные законы требуют от технологический компаний использовать двойную модерацию контента, что включает в себя автоматические и человеческие проверки.
С недавних пор YouTube начал использовать систему Content ID, которая занимается выявлением и устранением прямых нарушений, связанных с защищенным авторским правом, телевидением, фильмами и музыкой.
Но для роликов, на которых запечатлено насилие, самоубийства и другие жестокие темы сервис использует неполный рабочий день модераторов, чтобы они смогли подтвердить наличие тревожного контента на видеозаписях.
Сьюзен сообщила, что данная проблема может усилиться в ближайшее время, так как YouTube пообещал нанять 10 000 новых сотрудников, чтобы устранить недостатки своих алгоритмов. И при этом модераторы, которые работают не полный рабочий день не имеют доступа к пособиям по психическому здоровью, как другие сотрудники Google, работающие полный рабочий день.
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- Компания Facebook представила приложение для создания и редактирования видео под названием Facebook Creator.
- Instagram тестирует несколько новых функций: среди них репосты внутри сети и архивирования временных историй.
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