В ЮАР у белых фермеров отбирают земли, Австралия же готова их приютить. Что происходит
Об этом объявил министр внутренних дел Австралии Питер Даттон, передает ВВС.
Он сообщил, что австралийское правительство размышляет над возможностью предоставления им виз в упрощенном порядке на гуманитарных началах.
Заявление министра прозвучало на фоне призывов в ЮАР передать право собственности на землю от белых фермеров черным фермерам без возмещения.Также в последнее время белые фермеры в ЮАР протестуют из-за роста количества убийств на фермах.
"Если вы посмотрите кадры, услышите истории, почитаете показания - они сталкиваются с ужасными обстоятельствами", - пояснил господин Даттон журналистам.
"Мы хотим, чтобы люди, которые желают приехать сюда, строго придерживались наших законов, интегрировались в наше общество, работали, а не жили на социальную помощь. И я думаю, эти люди заслуживают особого внимания, и мы, конечно, обратим на это особое внимание сейчас", - добавил он.
Ранее министр заявил журналистам, что белые фермеры из ЮАР нуждаются в помощи "от такой цивилизованной страны как наша".
В ответ на заявления из Австралии Южно-Африканская Республика отвергла обвинения в "преследовании" белых фермеров.
Представитель правительства ЮАР Ндивуво Майбайя заявил ВВС, что другие страны не имеют оснований подозревать, что какая-то часть населения Южной Африки находится под угрозой со стороны демократически избранных лидеров страны.
"Программу перераспределения земли выполнят в соответствии с законом. Мы хотим сказать нашим друзьям по всему миру, что не надо паниковать. Мы в Южной Африке остаемся единой нацией - как черные, так и белые", - подчеркнул он.
Министерство иностранных дел Южной Африки выразило сожаление по поводу того, что "австралийское правительство решило не использовать имеющиеся у него дипломатические каналы, чтобы выразить беспокойство или получить разъяснения".
Напомним, парламент ЮАР проголосовал за экспроприацию земель у белых фермеров, без предоставления им какой-либо компенсации.
Резолюцию внесла леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF). После принятия поправок документ поддержала правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANK). Подписание закона президентом приведет к изменению конституции страны.
"Мы не хотим мести. Но время взаимозачетов прошел, речь идет о справедливости и о наше достоинство", - заявил, представляя проект резолюции, лидер EFF Джулиус Малема. Депутаты поручили конституционному комитету подготовить заключение по экспроприации земель, чтобы в августе снова вернуться к этой теме.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза, который вступил в должность в середине февраля, дал понять, что поддержит отчуждения собственности у фермеров без выплат со стороны государства и передаче земельных наделов чернокожим африканцам. По словам политика, этот вопрос требует немедленного решения.
В ЮАР тема владения землей стоит остро даже через 24 года после отмены апартеида. По некоторым данным, около 73% полезных для ведения сельского хозяйства земельных угодий находится в руках у белого населения.
В 1994 году этот показатель составлял 85%. Эксперты считают, что правящая партия ANK активизировала дискуссию о экспроприации земель у белых в связи с предстоящими в текущем году парламентскими выборами. Передел собственности позволит набрать дополнительные голоса среди чернокожих граждан в сельской местности.
Критики реформы отмечают, что в ЮАР после передачи земли в руки бедного населения много ферм пришли в упадок. В соседней Зимбабве экспроприация имущества у белых владельцев привела в плачевное состояние сельское хозяйство страны и затяжного экономического кризиса.
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- Напомним, 15 ноября стало известно, что в Зимбабве военные захватили власть, отстранив президента Роберта Мугабе, который управлял страной с 1980 года.
- Жители Зимбабве активно вкладывают деньги в авто, недвижимость, ценные бумаги и криптовалюту, чтобы уберечь свои средства от катастрофической инфляции.
- Мугабе ушел с должности после 37 лет правления.
- Действия военных, которые привели к отставке Мугабе, были законными, решил 25 ноября Верховный суд Зимбабве.
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