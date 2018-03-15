В ЮАР у белых фермеров отбирают земли, Австралия же готова их приютить. Что происходит

15 марта, 2018, 14:10

Австралия готова предоставить убежище "преследуемым" белым фермерам из Южно-Африканской Республики

Об этом объявил министр внутренних дел Австралии Питер Даттон, передает ВВС.

Он сообщил, что австралийское правительство размышляет над возможностью предоставления им виз в упрощенном порядке на гуманитарных началах.

Заявление министра прозвучало на фоне призывов в ЮАР передать право собственности на землю от белых фермеров черным фермерам без возмещения.Также в последнее время белые фермеры в ЮАР протестуют из-за роста количества убийств на фермах.

"Если вы посмотрите кадры, услышите истории, почитаете показания - они сталкиваются с ужасными обстоятельствами", - пояснил господин Даттон журналистам.

"Мы хотим, чтобы люди, которые желают приехать сюда, строго придерживались наших законов, интегрировались в наше общество, работали, а не жили на социальную помощь. И я думаю, эти люди заслуживают особого внимания, и мы, конечно, обратим на это особое внимание сейчас", - добавил он.

Ранее министр заявил журналистам, что белые фермеры из ЮАР нуждаются в помощи "от такой цивилизованной страны как наша".

В ответ на заявления из Австралии Южно-Африканская Республика отвергла обвинения в "преследовании" белых фермеров.

Представитель правительства ЮАР Ндивуво Майбайя заявил ВВС, что другие страны не имеют оснований подозревать, что какая-то часть населения Южной Африки находится под угрозой со стороны демократически избранных лидеров страны.

"Программу перераспределения земли выполнят в соответствии с законом. Мы хотим сказать нашим друзьям по всему миру, что не надо паниковать. Мы в Южной Африке остаемся единой нацией - как черные, так и белые", - подчеркнул он.

Министерство иностранных дел Южной Африки выразило сожаление по поводу того, что "австралийское правительство решило не использовать имеющиеся у него дипломатические каналы, чтобы выразить беспокойство или получить разъяснения".

Напомним, парламент ЮАР проголосовал за экспроприацию земель у белых фермеров, без предоставления им какой-либо компенсации.

Резолюцию внесла леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF). После принятия поправок документ поддержала правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANK). Подписание закона президентом приведет к изменению конституции страны.

"Мы не хотим мести. Но время взаимозачетов прошел, речь идет о справедливости и о наше достоинство", - заявил, представляя проект резолюции, лидер EFF Джулиус Малема. Депутаты поручили конституционному комитету подготовить заключение по экспроприации земель, чтобы в августе снова вернуться к этой теме.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза, который вступил в должность в середине февраля, дал понять, что поддержит отчуждения собственности у фермеров без выплат со стороны государства и передаче земельных наделов чернокожим африканцам. По словам политика, этот вопрос требует немедленного решения.

В ЮАР тема владения землей стоит остро даже через 24 года после отмены апартеида. По некоторым данным, около 73% полезных для ведения сельского хозяйства земельных угодий находится в руках у белого населения.

В 1994 году этот показатель составлял 85%. Эксперты считают, что правящая партия ANK активизировала дискуссию о экспроприации земель у белых в связи с предстоящими в текущем году парламентскими выборами. Передел собственности позволит набрать дополнительные голоса среди чернокожих граждан в сельской местности.

Критики реформы отмечают, что в ЮАР после передачи земли в руки бедного населения много ферм пришли в упадок. В соседней Зимбабве экспроприация имущества у белых владельцев привела в плачевное состояние сельское хозяйство страны и затяжного экономического кризиса.

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