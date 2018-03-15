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В Украину возвращается лютая зима: Где и когда ожидаются метели и морозы

В течение выходных в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что 17 марта сильный снег и метели ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Там прирост снежного покрова составит 15-20 см.

Тем временем в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега(прирост снежного покрова 5-10 см). В эту субботу в Украине порывы ветра будут достигать 15-22 м/с, в северной половине страны на дорогах гололед.

18 марта снегопады и метели с приростом снежного покрова 20-25 см прогнозируют на Львовщине, Тернопольщине, Закарпатье, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской области и в Черновцах.

В воскресенье в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях будет сильный дождь с переходом в снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см).

Сильный дождь пройдет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.Порывы ветра достигнут 15-22 м/с, а на дорогах, кроме юга, - гололед.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см).

С понедельника в Запорожской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см); В юго-восточной половине страны ветер розгонеться 15-20 м/с, на дорогах гололед.

Синоптики прознозують снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный)), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - отметили в ГСЧС.

В Киеве и области 17 марта ночью пройдет сильный снег, днем он будет умеренным и укроет улицы на 8-15 см. ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели, а на дорогах - гололед. В столице похолодает до 3-8 градусов мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, усложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - подытожили спасатели.

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