В Украине планируют вывести майнинг криптовалюті из тени

15 марта, 2018, 17:10

Правительственный комитет поручил внести майнинг в Классификатор видов экономической деятельности

Об этом сообщает Правительственный портал.

15 марта Правительственный комитет поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в "Классификацию видов экономической деятельности" (КВЭД).

"Украина занимает уверенные позиции в мировом криптопространстве, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не так прогрессивно, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где он сейчас находится", - отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Он также добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предполагает услуги по поддержке и обеспеченияю функционирования распределенных реестров данных с использованием технологии блокчейна, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.