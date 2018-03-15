В Украине планируют вывести майнинг криптовалюті из тени
Об этом сообщает Правительственный портал.
15 марта Правительственный комитет поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в "Классификацию видов экономической деятельности" (КВЭД).
"Украина занимает уверенные позиции в мировом криптопространстве, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не так прогрессивно, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где он сейчас находится", - отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.
Он также добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предполагает услуги по поддержке и обеспеченияю функционирования распределенных реестров данных с использованием технологии блокчейна, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.
- Недавно стало известно, что на сайте Укргидрометцентра майнили криптовалюты.
- Нардеп Дмитрий Голубов указал в декларации за 2017 более 13 тысяч криптомонет стоимостью 2,1 миллиарда гривен.
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