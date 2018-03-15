 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине планируют вывести майнинг криптовалюті из тени

Правительственный комитет поручил внести майнинг в Классификатор видов экономической деятельности

Об этом сообщает Правительственный портал.

15 марта Правительственный комитет поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в "Классификацию видов экономической деятельности" (КВЭД).

"Украина занимает уверенные позиции в мировом криптопространстве, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не так прогрессивно, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где он сейчас находится", - отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Он также добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предполагает услуги по поддержке и обеспеченияю функционирования распределенных реестров данных с использованием технологии блокчейна, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать