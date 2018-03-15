В США рухнул новый пешеходный мост, есть жертвы

15 марта, 2018, 21:34

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом количестве пострадавших

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что рухнул мост, строившийся рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

Мост был открыт всего несколько дней назад. Согласно информации издания, под рухнувшим мостом было много автомобилей. Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы.