 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США рухнул новый пешеходный мост, есть жертвы

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом количестве пострадавших

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что рухнул мост, строившийся рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

Мост был открыт всего несколько дней назад. Согласно информации издания, под рухнувшим мостом было много автомобилей. Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать