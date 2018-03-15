В США диснеевская принцесса помогла полицейскому, вытолкав его авто из снега. Видео

15 марта, 2018, 11:30

В американском Бостоне на помощь застрявшем в снегу полицейскому автомобилю неожиданно пришла героиня диснеевского мультфильма

Об этом пишет The Washington Post.

Во вторник, 13 февраля, над американским Бостоном разразилась метель. Гастропаб The Gallows на юге города был одним из многих учреждений, который раскрыл в тот вечер двери для желающих укрыться от непогоды.

Внезапно к посетителям заполненного заведения обратился за помощью офицер полиции, автомобиль которого застрял в снегу рядом с пабом. Тогда на выручку ему поспешила она - "принцесса Эльза", которая выглядела точно так, как в диснеевском мультфильме "Холодное сердце" (Frozen): в длинном голубом платье и с длинными светлыми волосами.

"Эльза" в одиночку вытолкала автомобиль под восторженные крики зрителей, среди которых был Крис Хейнс (Chris Haynes), который ее поступок на видео и опубликовал его на Facebook.

А сама "принцесса" оказалась 37-летним бостонским адвокатом Джейсоном Триплетт (Jason Triplett), который в тот вечер отдыхал в баре с друзьями. Впоследствии он рассказал изданию People, что его шутливый наряд был попыткой преодолеть собственную повышенную раздражительность из-за одиночества.

Триплетт не имеет иллюзий относительно своей популярности: "Все забудут это до полудня. Но если это мои 15 минут славы, то я хотел бы использовать их, чтобы встретиться с фигуристом Адамом Риппон", - сказал Джейсон Триплетт.

А как же так получилось, что полицейский автомобиль вообще оказался возле паба? "Он заехал за бургерами", - объясняет менеджер заведения Аллегра Волфф (Allegra Wolff).

Принцесса Эльза, героиня мультфильма "Холодное сердце"