В Польше говорят, что передали Волкеру новые предложения относительно антироссийских санкций
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что дискуссия в ООН по оккупации Крыма даст очередной сигнал, что Польша не соглашается с такими действиями России.
"Не будет такого, что пройдет еще четыре года и мы с этим смиримся. Мы на это не согласимся, Россия будет ощущать последствия нарушения международных договоров, которые подписывала, нарушение базовых международных принципов",- отметил Цихоцкий.
По его словам, польские власти активно участвуют в международном процессе совершенствования санкционной политики против России.
Цихоцкий добавил, что Польша недавно передала Волкеру, который тогда находился с визитом в Варшаве, очередной пакет предложений.
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