В Польше говорят, что передали Волкеру новые предложения относительно антироссийских санкций

15 марта, 2018, 10:15

Представители польской власти передали спецпредставителю госдепартамента США Курту Волкеру пакет предложений по санкциям против России

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что дискуссия в ООН по оккупации Крыма даст очередной сигнал, что Польша не соглашается с такими действиями России.

"Не будет такого, что пройдет еще четыре года и мы с этим смиримся. Мы на это не согласимся, Россия будет ощущать последствия нарушения международных договоров, которые подписывала, нарушение базовых международных принципов",- отметил Цихоцкий.

По его словам, польские власти активно участвуют в международном процессе совершенствования санкционной политики против России.

Цихоцкий добавил, что Польша недавно передала Волкеру, который тогда находился с визитом в Варшаве, очередной пакет предложений.