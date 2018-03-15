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В МВФ приветствуют назначение Смолия главой НБУ

Международный валютный Фонд приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Радио Свобода".

"Мы приветствуем назначение главой НБУ Якова Смолия и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им организацией", – сказал Люнгман.

В МВФ отметили, что на протяжении последних лет НБУ значительно продвинулся в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы.

"Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", отметил Йоста Люнгман.

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