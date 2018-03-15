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В Киеве мужчина бросил взрывчаткой в полицейских

В Деснянском районе столицы, на проспекте Маяковского, неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.

В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали. Стражи замечают, что на месте событий был мужчина в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.

Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

 

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