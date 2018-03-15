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В Киеве маршрутчиков обяжут купить валидаторы для е-билета

КГГА вводит новые требования для частных перевозчиков – маршрутки необходимо оборудовать валидаторами для считывания электронного билета

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, информирует пресс-служба мэрии.

"С сегодняшнего дня действуют новые требования, которые включают установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которым он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", – рассказал заместитель председателя КГГА.

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Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится единый способ оплаты в любом транспорте независимо от того, общественный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит", – заявил Давтян.

  • Напомним, в ближайшие месяцы столица ожидает полную поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска е-билета.
  • В сентябре 2017 года сообщалось, что "Киевпастранс" начнет тестировать единый электронный билет на проезд в коммунальном транспорте на ряде направлений уже к концу 2017 года.
  • Затем стало известно, что тестирование технологии электронного билета будет происходить в июле 2018 года, а полный запуск системы е-билет внедрят к зиме.
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