В Кропивницкому без тепла остались 75 домов, школы и детсады

15 марта, 2018, 09:20

В городе Кропивницкий Кировоградской области было отключено теплоснабжение ряда домов, школ и детсадов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что вчера из-за задолженности в городе осталось без газоснабжения 6 котельных. Они в свою очередь должны обеспечивать теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы, то есть около 15 тысяч абонентов.

"По состоянию на 20 часов работу 2 котельных восстановлено, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских садика, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта", - подытожили в ГСЧС.