В Кропивницкому без тепла остались 75 домов, школы и детсады
15 марта, 2018, 09:20
В городе Кропивницкий Кировоградской области было отключено теплоснабжение ряда домов, школ и детсадов
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что вчера из-за задолженности в городе осталось без газоснабжения 6 котельных. Они в свою очередь должны обеспечивать теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы, то есть около 15 тысяч абонентов.
"По состоянию на 20 часов работу 2 котельных восстановлено, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских садика, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта", - подытожили в ГСЧС.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-