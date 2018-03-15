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В Кропивницкому без тепла остались 75 домов, школы и детсады

В городе Кропивницкий Кировоградской области было отключено теплоснабжение ряда домов, школ и детсадов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что вчера из-за задолженности в городе осталось без газоснабжения 6 котельных. Они в свою очередь должны обеспечивать теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы, то есть около 15 тысяч абонентов.

"По состоянию на 20 часов работу 2 котельных восстановлено, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских садика, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта", - подытожили в ГСЧС.

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