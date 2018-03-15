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В Греции задержаны 26 украинских моряков стрех кораблей, на одном перевозили взрывчатку

26 граждан Украины - члены экипажей трех судов - задержаны в Греции на время проведения следственных действий

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации, обнародованной Кириличем на брифинге в Киеве, задержаны 17 украинцев - членов экипажа принадлежащего швейцарской компании судна Mekong Spirit, которое было задержано в Греции 25 мая 2017 года.

"На сегодняшний день продолжается следствие по делу судна, которое находится недалеко от Афин. Члены экипажа - 16 граждан Украины содержатся на судне, 17-й - капитан судна живет в одном из помещений в Афинах", - пояснил Кирилич.

Члены экипажа дают показания в деле груза, в частности, перевозка сомнительных взрывчатых веществ на судне и не являются арестованными.

Кроме того, задержаны 7 членов экипажа судна RS 300 97, которое было задержано в ноябре 2016 года. Они также находятся в настоящее время на судне в ожидании финального решения суда в деле перевозки багажа.

Кирилич также проинформировал о задержании в январе 2018 года двух украинцев - членов экипажей судна Andromeda - капитана и старшего помощника капитана судна, на время следственных действий находятся в одном из пенитенциарных учреждений Греции.

По его словам, генеральный прокурор Греции заверил украинскую сторону, что все следственные действия будут завершены в кратчайшие сроки.

Кроме того, правоохранители Греции рассмотрят возможность возвращения моряков в Украину с предоставлением им права с возможным обязательством прибыть в Генеральное консульство Греции в Одессе для дачи показаний.

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