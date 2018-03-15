Украинских заложников могут освободить из России в течение 3 месяцев, - Савченко
15 марта, 2018, 12:34
Нардеп Надежда Савченко верит, что освобождение украинских пленных и политических заключенных из тюрем в России произойдет в течение 3 месяцев после выборов российского президента
Об этом сообщила Надежда Савченко, передает Эспрессо.TV.
“Последние три дня я находилась в Страсбурге в Европарламенте, где говорила об освобождении наших пленных и политических заключенных из тюрем в России. Я получила живую надежду на то, что в течение трех месяцев после президентских выборов и до начала спортивных событий в России этот вопрос будет решен", - заявила она.
Нардеп также отметила, что в Украину могут вернутся "не только пленные, но и политические заключенные".
"Я очень верю, что вернутся не только пленные, но и политические заключенные, которых Верховная Рада утвердила в декларации, обнародовав фамилии 60 человек", - добавила Савченко.
- Также в ходе пресс-конференции Савченко заявила, что Парубий во время Майдана заводил снайперов в гостиницу "Украина".
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