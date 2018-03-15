 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинских заложников могут освободить из России в течение 3 месяцев, - Савченко

Нардеп Надежда Савченко верит, что освобождение украинских пленных и политических заключенных из тюрем в России произойдет в течение 3 месяцев после выборов российского президента

Об этом сообщила Надежда Савченко, передает Эспрессо.TV.

“Последние три дня я находилась в Страсбурге в Европарламенте, где говорила об освобождении наших пленных и политических заключенных из тюрем в России. Я получила живую надежду на то, что в течение трех месяцев после президентских выборов и до начала спортивных событий в России этот вопрос будет решен", - заявила она.

Нардеп также отметила, что в Украину могут вернутся "не только пленные, но и политические заключенные".

"Я очень верю, что вернутся не только пленные, но и политические заключенные, которых Верховная Рада утвердила в декларации, обнародовав фамилии 60 человек", - добавила Савченко.

  • Также в ходе пресс-конференции Савченко заявила, что Парубий во время Майдана заводил снайперов в гостиницу "Украина".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать