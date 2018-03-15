Украинские таможенники разоблачили банду, организовавшую контрабанду героина на 12 млн евро

15 марта, 2018, 15:29

В рамках международного сотрудничества украинские правоохранители разоблачили и помогли задержать преступную группировку, перевозившую наркотики из Ирана в Молдову

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

В 2017 году сотрудники ГФС обнаружили преступную организацию, деятельность которой была направлена на транзитное перемещение наркотических средств на территорию Украины с последующей переправкой веществ в страны ЕС.

Отмечается, что преступники неоднократно осуществляли попытки контрольных поставок товара из Ирана в Молдову через Украину, используя для этого чай. Таким образом преступная группировка пыталась мониторить действенность украинской системы таможенного контроля.

Украинские правоохранители были готовы задержать наркотические средства на территории Украины еще в феврале, однако из-за изменения маршрута наркоторговцев были привлечены правоохранительные органы Республики Молдова.

23 февраля 2018 года в Молдове задержали контрабанду с 84 кг героина, поступившего через Турцию, Болгарию, Румынию Республики Молдова, который в дальнейшем планировался для незаконной поставки в страны Западной Европы.

По результатам проведения международной правоохранительной операции задержана группа лиц (пять человек), занимавшаяся контрабандой наркотиков.

Отмечается, что стоимость такого количества наркотиков на черном рынке превышает 12 млн евро. Героин был обнаружен в тайниках под обшивкой прицепа грузового транспортного средства. В фуре перемещались помидоры из Турции.