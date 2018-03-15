Украинская биатлонистка выиграла бронзу Кубка мира в спринте

15 марта, 2018, 14:07

Юлия Джима принесла Украине бронзовую награду на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Наша биатлонистка безошибочно отстрелялась на обоих огневых рубежах и пошла на последний круг второй, уступая 10,9 сек лидеру гонки - Анастасии Кузьминой из Словакии. Однако, на дистанции Джима не смогла конкурировать в скорости с белоруской Дарьей Домрачевой и опустилась на третью позицию.

Украинка завоевала бронзу, серебро в Домрачевой, золото - в Кузьминой.