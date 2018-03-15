Украинская биатлонистка выиграла бронзу Кубка мира в спринте
15 марта, 2018, 14:07
Юлия Джима принесла Украине бронзовую награду на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Наша биатлонистка безошибочно отстрелялась на обоих огневых рубежах и пошла на последний круг второй, уступая 10,9 сек лидеру гонки - Анастасии Кузьминой из Словакии. Однако, на дистанции Джима не смогла конкурировать в скорости с белоруской Дарьей Домрачевой и опустилась на третью позицию.
Украинка завоевала бронзу, серебро в Домрачевой, золото - в Кузьминой.
- Для Юлии Джими это уже третья бронзовая награда в сезоне. В декабре 2017 украинка получила медали в спринте и индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Сборная Украины бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который на следующей неделе состоится в российской Тюмени.
14 февраля Министерство спорта запретило сборным Украины по любым видам спорта участвовать в соревнованиях, происходящих в России.
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