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Украина в Совбезе ООН призвала усилить антироссийские санкции

Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном Крыму

Об этом во время выступления в Совбезе заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Громадское".

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуациях с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", — сказала Зеркаль.

Она также отметила продолжении оккупационной властью притеснений и дискриминации крымских татар на аннексированном полуострове.

"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар. Запугивают и изгоняют его членов", — заявила заместитель министра.

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