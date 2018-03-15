Украина в Совбезе ООН призвала усилить антироссийские санкции
Об этом во время выступления в Совбезе заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Громадское".
"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуациях с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", — сказала Зеркаль.
Она также отметила продолжении оккупационной властью притеснений и дискриминации крымских татар на аннексированном полуострове.
"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар. Запугивают и изгоняют его членов", — заявила заместитель министра.
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать "выборы президента РФ", которые должны проводиться 18 марта на оккупированном полуострове.
- В Крыму за годы аннексии зафиксировано 49 случаев похищений людей, было найдено 6 трупов с признаками пыток.
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