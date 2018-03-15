Украина созывает Совет безопасности ООН из-за российских выборов в Крыму
Об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook.
Заседания состоится в четверг, 15 марта в 21.00 по киевскому времени. Сообщается, что Совет безопасности будет заседать в формате Арриа, то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.
К участию в заседании среди прочих приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа.
"Это заседание инициировала Украина. Оно важно, учитывая что в Крыму планируются 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, имеем четвертую годовщину начала оккупации полуострова", - сообщил BBC News Украина спикер представительства Украины Олег Николенко.
- Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией.
- Верховная Рада уже призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
- Впоследствии стало известно, что Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
- Тем временем в МВД обещают усилить охрану российских представительств в Украине в день выборов президента РФ.
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