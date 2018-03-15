 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина созывает Совет безопасности ООН из-за российских выборов в Крыму


фото: 360tv
По инициативе Украины Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму

Об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook.

Заседания состоится в четверг, 15 марта в 21.00 по киевскому времени. Сообщается, что Совет безопасности будет заседать в формате Арриа, то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

К участию в заседании среди прочих приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа.

"Это заседание инициировала Украина. Оно важно, учитывая что в Крыму планируются 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, имеем четвертую годовщину начала оккупации полуострова", - сообщил BBC News Украина спикер представительства Украины Олег Николенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать