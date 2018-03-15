Украина созывает Совет безопасности ООН из-за российских выборов в Крыму

15 марта, 2018, 10:49

По инициативе Украины Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму

Об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook.

Заседания состоится в четверг, 15 марта в 21.00 по киевскому времени. Сообщается, что Совет безопасности будет заседать в формате Арриа, то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

К участию в заседании среди прочих приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа.

"Это заседание инициировала Украина. Оно важно, учитывая что в Крыму планируются 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, имеем четвертую годовщину начала оккупации полуострова", - сообщил BBC News Украина спикер представительства Украины Олег Николенко.