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Топ-менеджера "Ощадбанка" подозревают в хищении 16 млн гривен

СБУ разоблачила топ-менеджера "Ощадбанка" в хищении денег государственного учреждения

Об этом сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен.

Банкиру сообщено о подозрении в нарушении закона по статье "Злоупотребление властью или служебным положением”.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета. Вынесено также отдельное постановление об отстранении должностного лица от занимаемой должности.

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