Сирийская армия массово насилует женщин и мужчин, - отчет ООН

15 марта, 2018, 21:52

Сирийская армия и союзные ей силы насиловали и сексуально нападали на женщин, девушек и мужчин в кампаниях с целью наказания оппозиционных общин

Об этом говорится в сообщении ООН, передает "Радио Свобода".

Эти действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечества, утверждают в ООН.

Исследователи заявили, что и повстанческие группы в гражданской войне в Сирии также совершали преступления сексуального характера и пытки, хотя среди них такие действия были значительно менее распространены.

В докладе также указано, что боевики группировки "Исламское государство" казнили женщин и девушек через побивание камнями по обвинению в прелюбодеянии, принуждали девушек ко вступлению в брак и распространяли гонения гомосексуалистов.

"Это абсолютно отвратительно, что жестокие акты сексуального и гендерного насилия продолжали осуществляться в Сирии в течение семи лет большинством участников войны", - сказал в Женеве глава комиссии ООН Паулу Пиньейру.