Сирийская армия массово насилует женщин и мужчин, - отчет ООН
Об этом говорится в сообщении ООН, передает "Радио Свобода".
Эти действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечества, утверждают в ООН.
Исследователи заявили, что и повстанческие группы в гражданской войне в Сирии также совершали преступления сексуального характера и пытки, хотя среди них такие действия были значительно менее распространены.
В докладе также указано, что боевики группировки "Исламское государство" казнили женщин и девушек через побивание камнями по обвинению в прелюбодеянии, принуждали девушек ко вступлению в брак и распространяли гонения гомосексуалистов.
"Это абсолютно отвратительно, что жестокие акты сексуального и гендерного насилия продолжали осуществляться в Сирии в течение семи лет большинством участников войны", - сказал в Женеве глава комиссии ООН Паулу Пиньейру.
- 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.
- После этого в Вашингтоне призвали Россию и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.
- Российские дипломаты дали понять, что резолюция является скорее формальностью, и прекращение бомбардировок ожидать не стоит.
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