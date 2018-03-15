Стартует продажа билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве. Какой будет цена
Об этом сообщает официальный сайт НСК "Олимпийский".
Прием заявок на приобретение билетов начнется в 15:00 на официальном сайте УЕФА. Болельщики будут иметь возможность подать заявку на приобретение билетов на финальный матч Лиги чемпионов до 22 марта.
Цены на билеты будут обнародованы в день открытия окна для подачи заявок. Если спрос на билеты в определенной категории будет превышать предложение, заявки будут разыграны с помощью лотереи.
В прошлом году в Кардиффе билеты на финал Лиги чемпионов в четырех различных ценовых категориях стоили 60, 140, 275 и 390 фунтов. На финальный матч в Милане в 2016 году можно было попасть за 70, 160, 320 и 440 евро. Также традиционно УЕФА предлагает детский пакет - для ребенка не старше 14 лет и взрослого - он стоил два года назад 140 евро.
Таким образом, можно прийти к выводу, что самые дешевые билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве будут стоить в пересчете на национальную валюту 2200 гривен.
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