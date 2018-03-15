США ввели санкции против 14 граждан России и одной российской организации

15 марта, 2018, 17:14

Министерство финансов США расширило санкции против России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом сообщает сайт американского министерства.

В санкционный список внесли 14 физических лиц и одну организацию - "Агентство интернет-исследований". Фамилии 14 физических лиц из списка ранее фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

Среди внесенных в список лиц, в частности, двое сотрудников российской военной разведки - Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.