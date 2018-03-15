США ввели санкции против 14 граждан России и одной российской организации
15 марта, 2018, 17:14
Министерство финансов США расширило санкции против России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году
Об этом сообщает сайт американского министерства.
В санкционный список внесли 14 физических лиц и одну организацию - "Агентство интернет-исследований". Фамилии 14 физических лиц из списка ранее фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.
Среди внесенных в список лиц, в частности, двое сотрудников российской военной разведки - Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.
- Напомним, ЕС продлил на полгода санкции против России за оккупацию Крыма.
- Великобритания намерена продолжать санкции против России, пока Крым не вернется под контроль Украины.
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