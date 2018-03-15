США, Британия, Франция и Германия сделали заявление об ответственности России за отравление Скрипаля
Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, информирует пресс-служба немецкого правительства.
Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмануэль Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой использовали для нападения в Европе.
"Это является нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международном праве. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.
Лидеры поддерживают оценку Соединенного Королевства, что Россия не предоставила альтернативного объяснения по делу Скрипаля.
"Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери", - говорится в заявлении.
Четверо лидеров также отмечают, что Россия должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" специалистам Организации по запрещению химического оружия.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневаются, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
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