США, Британия, Франция и Германия сделали заявление об ответственности России за отравление Скрипаля

15 марта, 2018, 18:20

США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении Сергея Скрипаля указывает на ее ответственность

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, информирует пресс-служба немецкого правительства.

Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмануэль Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой использовали для нападения в Европе.

"Это является нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международном праве. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.

Лидеры поддерживают оценку Соединенного Королевства, что Россия не предоставила альтернативного объяснения по делу Скрипаля.

"Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери", - говорится в заявлении.

Четверо лидеров также отмечают, что Россия должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" специалистам Организации по запрещению химического оружия.

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