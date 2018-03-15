Служба в ВСУ и биометрический паспорт. Под Киевом граждане задержали боевика "ДНР"

15 марта, 2018, 11:40

В Вишневом, что под Киевом, боевик из 1-й Славянской бригады спокойно проживал больше года и без проблем оформил биометрический паспорт

Задержали Паата Надарайю активисты организаций “С14” и Муниципальной стражи вечером в среду, 14 марта. Они дождались сотрудников СБУ и передали его им.

О боевике стало известно из соцсетей. Надарайя родом из Антрацита, Луганской области. Он проходил срочную службу в 72-й бригаде. С началом оккупации Россией востока Украины Надарайя поступил в 1-й Славянскую бригаду боевиков. Он не скрывал своего участия в незаконных вооруженных формированиях, поэтому довольно быстро попал в чистилище сайта Миротворец, где собрана база боевиков и сепаратистов. Впоследствии был опознан теми, кто вместе с ним служил. Его вычислили и задержали.

Выяснилось, что в Украину с временно окупованних территорий боевик въехал незаконно. В начале 2017 года он пересек неконтролируемый участок границы с Россией через Изварино, и заехал в Каменск-Шахтинский. Потом он заехал в Украину уже через официальную границу.

Весной 2017 года боевик без проблем получил новый биометрический паспорт. Работал охранником в магазине.