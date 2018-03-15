Семенченко отказался прийти на допрос в ГПУ

15 марта, 2018, 16:50

Народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко отказался прийти на допрос в Генеральную прокуратуру

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16 марта, сославшись на встречу в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница", — отметила она.

Семенченко должны были допросить в качестве свидетеля о событиях во время митингов в палаточном городке возле Верховной Рады.

Нардеп С.Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встрече в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница М. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018 г.