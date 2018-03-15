Семенченко отказался прийти на допрос в ГПУ
15 марта, 2018, 16:50
Народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко отказался прийти на допрос в Генеральную прокуратуру
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16 марта, сославшись на встречу в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница", — отметила она.
Семенченко должны были допросить в качестве свидетеля о событиях во время митингов в палаточном городке возле Верховной Рады.
Нардеп С.Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встрече в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница М.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018 г.
- Утром 3 марта полиция проводила в палаточном городке возле Верховной Рады следственные действия. Всего в палаточном городке полиция задержала и пригласила для объяснений более 100 человек.
- Следственные действия проводили в рамках уголовных производств, одно из которых открыто по факту попытки захвата Октябрьского дворца, а другое - по событиям 27 февраля у стен Рады, когда в результате столкновений пострадали 14 стражей порядка.
- В палаточном городке возле ВР обнаружили гранаты с запалами.
- Вечером 3 марта было восстановлено движение по улице Грушевского в центре Киева, где с 17 октября находился палаточный городок представителей "Движения новых сил".
- Как заявил глава МВД Арсен Аваков, в сумках, которые выносил Семенченко перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие.
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