Сегодня в Украине произошло уже 3 взрыва. В МВД рассказали о деталях и жертвах инцидентов

15 марта, 2018, 11:28

15 марта только за одну ночь и утро в Украине произошло три взрыва в трех частях страны

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, первый взрыв произошел сегодня в третьем часу ночи в Деснянском районе столицы на улице Маяковского, 44-а.

Тогда происходило задержание патрульными местного жителя 1988 года рождения без постоянного места работы. Последний бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Правоохранители не пострадали, однако автомобиль претерпел повреждений. Злоумышленника задержали.

Второй взрыв произошел через полчаса в городе Ужгород. Неизвестный бросил взрывчатку на территорию дома врача-стоматолога. Люди не пострадали, впрочем взрывом частично повреждены окна, фасад дома и забор указанного домовладения. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Донетчина. в 09.00, в городе Доброполье в квартире супругов произошел взрыв неустановленного предмета. В результате взрыва хозяин погиб, а жена получила осколочные ранения (медицинскую помощь оказана без госпитализации). Обстоятельства происшествия выясняются", - подытожил Шевченко.