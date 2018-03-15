Савченко вернулась в Украину на фоне угроз снятия неприкосновенности

15 марта, 2018, 07:54

Народный депутат Надежда Савченко минувшей ночью вернулась в Украину

Об этом сообщает канал "112 Украина", журналисты которого встретили нардепа в аэропорту "Борисполь".

Она не ответила на вопрос о том, была ли в России и откуда прилетела, а лишь посоветовала посмотреть расписание рейса, которым прибыла. Выяснилось, что самолет прилетел из Мюнхена.

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - отметила Савченко.

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