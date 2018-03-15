Савченко вернулась в Украину на фоне угроз снятия неприкосновенности
15 марта, 2018, 07:54
Народный депутат Надежда Савченко минувшей ночью вернулась в Украину
Об этом сообщает канал "112 Украина", журналисты которого встретили нардепа в аэропорту "Борисполь".
Она не ответила на вопрос о том, была ли в России и откуда прилетела, а лишь посоветовала посмотреть расписание рейса, которым прибыла. Выяснилось, что самолет прилетел из Мюнхена.
"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - отметила Савченко.
Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Сам задержанный отверг все обвинения, говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимира Рубана взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Впоследствии стало известно, что нардеп накануне выехала с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- 14 марта вечером Савченко написала на своей странице в Facebook, что прервала свою командировку в Страсбург.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-