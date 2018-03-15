Савченко утверждает, что Парубий во время Майдана заводил снайперов в гостиницу “Украина”
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Нардеп заявила, что дело расстрелов на Майдане, которые уже 4 года расследуются, никогда не будет завершено.
"Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала машина, синий микроавтобус, из которого выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина”, - заявила Савченко.
Она также заявила, что главе управления специальных расследований ГПУ Горбатюку не дают работать: "Его вяжут по рукам и ногам".
"Лично я давала ему показания о том, что Луценко с трибуны призвал снести власть и обещал людям на Майдане, что будет оружие. Генеральному прокурору юрию Луценко надо было стать генеральным прокурором для того, чтобы никогда в жизни не расследовались преступления против украинского народа", - добавила нардеп.
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