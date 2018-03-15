Савченко о деле Рубана: "кто хоть раз не думал взорвать Раду"

15 марта, 2018, 12:46

Нардеп Надежда Савченко считает, что приближенного к Медведчуку переговорщика Владимира Рубана задержали из-за "войны спецслужб"

Об этом Савченко заявила перед допросом в СБУ, сообщает BBC.

Комментируя ситуацию с Рубаном, она отметила, что уважает его за помощь и освобождении заложников и считает, что причиной его задержания стала "война спецслужб".

"Одни подразделения, силы и структуры готовы выполнить задачи в интересах Украины, а есть подразделения и структуры, которые им препятствуют. Волонтеры, которые помогают фронту и спецслужбам, очень часто бывают подставлены и брошены этими спецслужбами. К сожалению, власть не гнушается ничем, особенно, когда видит, что волонтеры видят правду - свидетелей надо уничтожить", - подчеркнула Савченко.

Более того, комментируя возможные теракты в Киеве, подготовку которых инкриминируют Рубану, она заявила: "Украинцы, задайтесь вопросом: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех площадях. Кто не думал взорвать Верховную Раду или Банковую?"

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Отметим, после этого генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Раде заявил, что 15 марта внесет в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он говорит, что Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи.