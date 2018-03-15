Савченко о деле Рубана: "кто хоть раз не думал взорвать Раду"
Об этом Савченко заявила перед допросом в СБУ, сообщает BBC.
Комментируя ситуацию с Рубаном, она отметила, что уважает его за помощь и освобождении заложников и считает, что причиной его задержания стала "война спецслужб".
"Одни подразделения, силы и структуры готовы выполнить задачи в интересах Украины, а есть подразделения и структуры, которые им препятствуют. Волонтеры, которые помогают фронту и спецслужбам, очень часто бывают подставлены и брошены этими спецслужбами. К сожалению, власть не гнушается ничем, особенно, когда видит, что волонтеры видят правду - свидетелей надо уничтожить", - подчеркнула Савченко.
Более того, комментируя возможные теракты в Киеве, подготовку которых инкриминируют Рубану, она заявила: "Украинцы, задайтесь вопросом: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех площадях. Кто не думал взорвать Верховную Раду или Банковую?"
Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках
Отметим, после этого генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Раде заявил, что 15 марта внесет в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он говорит, что Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Сам задержанный отверг все обвинения, Говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимира Рубана взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Впоследствии стало известно, что нардеп накануне выехала с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- В результате Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Во время общения с журналистами, Надежда Савченко рассказала, что видела, как голова Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-