Российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США, - СМИ

15 марта, 2018, 23:13

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила Россию в причастности к атаке компьютеров, связанных с энергетическими сетями и критической инфраструктурой

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По словам американских чиновников, сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности и разведки зафиксировали, что российские хакеры проникли в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный сектора США.

Хакеры получили доступ к компьютерам, провели "сетевую разведку" систем, которые контролируют базовые элементы американской экономики, а затем попытались удалить следы своего проникновения.

Правительство США, по словам чиновников, помогло компаниям остановить все несанкционированные проникновения и выдало предупреждение об угрозе.

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