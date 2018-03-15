Российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США, - СМИ
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.
По словам американских чиновников, сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности и разведки зафиксировали, что российские хакеры проникли в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный сектора США.
Хакеры получили доступ к компьютерам, провели "сетевую разведку" систем, которые контролируют базовые элементы американской экономики, а затем попытались удалить следы своего проникновения.
Правительство США, по словам чиновников, помогло компаниям остановить все несанкционированные проникновения и выдало предупреждение об угрозе.
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- В ноябре 2017 года ЦРУ США заявили, что Россия вмешалась в ход американской президентской кампании 2016 года.
- Ранее директор по кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфрия заявила, что россияне пытались проникнуть в списки избирателей более 20 штатов США, однако получили доступ лишь к нескольким.
- 16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента в 2016 году.
- Тем временем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы считают, что российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей 7 штатов.
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