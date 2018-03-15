Россия должна отойти и заткнуться, - министр обороны Британии о санкциях за отравление Скрипаля

15 марта, 2018, 22:10

Шокирующая атака на российского экс-разведчика Скрипаля и его дочь, иллюстрировала растущую опасность, с которой столкнулась Великобритания

Об этом сказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на выступлении в Бристоле, передает ВВС.

В частности, говоря о принятых мерах после отравления бывшего русского разведчика, Уильямсон посоветовал России не планировать ответы на эти меры.

"Честно говоря, Россия должна отойти и заткнуться. Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это абсолютно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили", - ответил он.

Кроме того, Уильямсон заявил, что угроза со стороны России растет, а Кремль все больше пытается подорвать ситуацию в мире, "использует гибридные возможности" и влияет на страны во всем мире. Поэтому отношения с Россией стали весьма прохладными.

"Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение. Часто это называется холодной войной. Я бы сказал, что сейчас стало исключительно, исключительно прохладно", - добавил глава британского Минобороны.

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