Россия должна отойти и заткнуться, - министр обороны Британии о санкциях за отравление Скрипаля
Об этом сказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на выступлении в Бристоле, передает ВВС.
В частности, говоря о принятых мерах после отравления бывшего русского разведчика, Уильямсон посоветовал России не планировать ответы на эти меры.
"Честно говоря, Россия должна отойти и заткнуться. Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это абсолютно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили", - ответил он.
Кроме того, Уильямсон заявил, что угроза со стороны России растет, а Кремль все больше пытается подорвать ситуацию в мире, "использует гибридные возможности" и влияет на страны во всем мире. Поэтому отношения с Россией стали весьма прохладными.
"Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение. Часто это называется холодной войной. Я бы сказал, что сейчас стало исключительно, исключительно прохладно", - добавил глава британского Минобороны.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему русскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипаля указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
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