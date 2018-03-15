Рада избрала омбудсмена по правам человека

15 марта, 2018, 16:56

15 марта Верховная Рада Украины избрала Людмилу Денисову Уполномоченным по правам человека

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед голосованием в зале Верховной Рады выступили кандидаты на должность Людмила Денисова (фракция "Народный фронт") и Андрей Мамалыга (Радикальная партия).

Во время рейтингового голосования за Денисову проголосовали 273 депутата, за Мамалыгу — 111.

После этого за кандидатуру Денисовой на пост омбудсмена проголосовали 270 депутатов.

Отметим, что народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев, претендовавший на должность уполномоченного, снял свою кандидатуру, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Людмила Денисова с 1993 до 1998 года работала начальником управления Пенсионного фонда Украины в АР Крым.

В мае 1998 года назначена министром экономики АР Крым. С июля 1998 по июль 2001 - министр финансов АР Крым. С июля 2001 года - начальник Крымского управления Государственного казначейства Украины.

Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым (август 2000 - апрель 2006).

18 декабря 2007 Денисова был назначена министром труда и социальной политики. Потеряла должность 11 марта 2010 в связи с отставкой Кабмина Тимошенко.

С 27 февраля 2014 был министром социальной политики в правительстве Арсения Яценюка. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 избрана народным депутатом Украины 8-го созыва по партийному списку "Народного фронта".