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Рада избрала Счетную палату и назначила Пацкана её главой

Верховная Рада обновила состав Счетной палаты и назначила председателем нардепа Валерия Пацкана

Счетная палата контролирует правильность расходования средств государственного бюджета Украины.

За соответствующее решение проголосовала Верховная Рада, передает Еспресо.TV.

15 марта народные избранники проголосовали на назначение в Счетную палату 9 членов: Виктора Богуна, Андрея Дидыка, Ирину Иванову, Андрея Майснера, Василия Невидомого, Цезаря Огня, Валерия Пацкана, Александра Яременко и Игоря Яремчука.

Председателем Палаты назначили депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Валерия Пацкана. За его кандидатуру проголосовали 309 депутатов.

Отмечается, что Пацкан заменит на посту Романа Магуту, который сейчас находится под следствием за махинации с приватизацией служебной квартиры.

Счетная палата - это коллегиальный орган, который осуществляет от имени Верховной Рады контроль над поступлением средств в государственный бюджет и их использованием. Срок полномочий председателя Счетной палаты и ее членов – 6 лет, одно и то же лицо не может занимать эту должность более 2 сроков.

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