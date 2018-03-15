Рада разрешила арестовать нардепа Бакулина

15 марта, 2018, 11:40

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Во время выступления в парламенте по этому вопросу, генпрокурор Юрий Луценко отметил, что, по версии следователей, Бакулин в период с марта 2010 года вероятно принимал участие в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и "семьи" и выполнял их приказы.

"Речь идет о незаконном завладении средствами "Нафтогаза" на сумму 449 млн 963 тыс. грн и законченное покушение на завладение суммой свыше 5 млрд 100 млн грн. Во втором эпизоде следствие считает, что Бакулин незаконно завладел чужим имуществом в особо крупных размерах - средствами"Черноморнефтегаза" на сумму $404 млн 374 тысяч при закупках", - подчеркнул Луценко.

Отметим, Бакулин с 2010-го по 2014-й возглавлял НАК "Нафтогаз". Именно при его руководстве "Черноморнефтегаз", дочерняя компания НАКа - приобрела так называемые "вышки Бойко" - глубоководные буровые установки для добычи газа. Причем, как выяснили журналисты, по значительно завышенным ценам.



Летом 2017 года генпрокурор юрий Луценко заявил, что Александр Кацуба, который работал заместителем Бакулина в "Нафтогазе”, дал показания относительно народных депутатов - организаторов схемы закупок вышек. Правда, фамилий тогда Луценко не назвал.

Коллега Бакулина по фракции Юрий Бойко во время, когда покупали вышки, работал министром энергетики. Луценко ранее заявлял, что объявлять Бойко подозрение в этом деле пока оснований нет.