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Рада одобрила увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка


фото: bank.gov.ua
Верховная Рада одобрила увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Отметим, Гонтарева еще 10 мая подала заявление на отставку. Тогда она заявила, что с 11-го мая будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о его отставке и назначении нового руководителя Национального банка.

На следующий день ее обязанности стал исполнять заместитель Яков Смолий.

Президент Петр Порошенко зато внес постановление о назначении Смолия главой Нацбанка лишь 18 января 2018 года.

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