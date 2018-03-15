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Рада одобрила назначение Смолия главой Нацбанка


фото: bank.gov.ua
Украинский парламент одобрил решение о назначении Якова Смолия главой Национального банка

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Депутат от БПП, представитель президента Ирина Луценко отметила, что уровень образования Смолия однозначно дает ему возможность осуществлять эффективное управление Нацбанком. В частности, он имеет ученую степень в сфере экономики.

"Яков Васильевич работает в банковской системе Украины со времен ее формирования, то есть более 25 лет. Он работал как в системе Нацбанка, начинал свой путь в Тернопольском областном управлении НБУ, так и в частных банковских учреждениях, в частности в банке "Аваль", - подчеркнула Луценко.

По ее словам, Смолий зарекомендовал себя как ведущий специалист, который беспрекословно пользуется высоким авторитетом в банковской среде, бизнес кругах и среди ассоциаций предпринимателей.

Отметим, сегодня Верховная Рада приняла решение об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка. Последняя ушла в отставку еще в мае 2017 года. 11 мая ее обязанности стал исполнять заместитель Яков Смолий.

Президент Петр Порошенко вместе с тем внес постановление о назначении Смолия главой Нацбанка лишь 18 января 2018 года.

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