Рада одобрила назначение Смолия главой Нацбанка
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Депутат от БПП, представитель президента Ирина Луценко отметила, что уровень образования Смолия однозначно дает ему возможность осуществлять эффективное управление Нацбанком. В частности, он имеет ученую степень в сфере экономики.
"Яков Васильевич работает в банковской системе Украины со времен ее формирования, то есть более 25 лет. Он работал как в системе Нацбанка, начинал свой путь в Тернопольском областном управлении НБУ, так и в частных банковских учреждениях, в частности в банке "Аваль", - подчеркнула Луценко.
По ее словам, Смолий зарекомендовал себя как ведущий специалист, который беспрекословно пользуется высоким авторитетом в банковской среде, бизнес кругах и среди ассоциаций предпринимателей.
Отметим, сегодня Верховная Рада приняла решение об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка. Последняя ушла в отставку еще в мае 2017 года. 11 мая ее обязанности стал исполнять заместитель Яков Смолий.
Президент Петр Порошенко вместе с тем внес постановление о назначении Смолия главой Нацбанка лишь 18 января 2018 года.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-