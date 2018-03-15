Рада не поддержала законопроект, отменявший правки Лозового к Уголовному процессуальному кодексу

15 марта, 2018, 20:30

Верховная Рада не поддержала законопроект № 7547 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования уголовного судопроизводства"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Проект набрал 214 голосов из 226 необходимых для принятия. Дважды нардепы пытались вернуться к голосованию, но необходимых 226 голосов не было.

Законопроект должен был отменить действие правок Лозового — изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

Представляя законопроект, нардеп Татьяна Острикова заявила: "Закон исправляет недостатки принятых изменений в УПК. Эти изменения были приняты фракциями коалиции. Они уже сегодня могут вступить в силу и привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы", - сказала она.

Поправки Лозового ограничивают сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести — 12 месяцев, а уголовного правонарушения — 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.