Рада не поддержала законопроект, отменявший правки Лозового к Уголовному процессуальному кодексу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Проект набрал 214 голосов из 226 необходимых для принятия. Дважды нардепы пытались вернуться к голосованию, но необходимых 226 голосов не было.
Законопроект должен был отменить действие правок Лозового — изменений в Уголовный процессуальный кодекс.
Представляя законопроект, нардеп Татьяна Острикова заявила: "Закон исправляет недостатки принятых изменений в УПК. Эти изменения были приняты фракциями коалиции. Они уже сегодня могут вступить в силу и привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы", - сказала она.
Поправки Лозового ограничивают сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести — 12 месяцев, а уголовного правонарушения — 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.
- Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.
- После этого ряд депутатов и юристов заявили, что к принятому закону нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес поправку, позволяющую (по мнению противников этих изменений) избежать наказания бывшим членам Партии регионов за преступления против майдановцев.
- 5 октября заместитель председателя комитета Верховной Рады по правосудию, Леонид Емец заявил, что скандальная поправка нардепа Лозового не попала в Уголовный процессуальный кодекс.
- Комитет Рады изменил "поправку Лозового" к судебной реформе, увеличив предельные сроки досудебного расследования до 12 месяцев для преступлений небольшой и средней тяжести и 18 месяцев для тяжких и особо тяжких.
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